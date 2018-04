POZZUOLI – Il prossimo 18 aprile, alle ore 11.00 (afflusso invitati dalle 10.00 alle 10.30) sul Piazzale Medaglie d’Oro dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, alla presenza del Ministro della Difesa avrà luogo la Cerimonia di Giuramento e Battesimo degli Allievi del 1° anno dei Corsi Regolari dell’Istituto (Corso Vulcano V). Questo solenne atto vedrà 78 giovani, provenienti da tutte le regioni d’Italia e selezionati tra oltre 6000 candidati, giurare fedeltà alla Repubblica Italiana ed alle sue istituzioni. In tale occasione, come da tradizione ormai consolidata, sarà celebrata “la giornata in onore delle Medaglie d’Oro al Valor Militare” con la lettura del messaggio augurale inviato al corso che presterà giuramento dal gruppo dei decorati di medaglie d’oro. Nel corso della cerimonia, i due momenti salienti ossia la lettura della formula del giuramento e il battesimo del Corso Vulcano V saranno sottolineati dal passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale.