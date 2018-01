POZZUOLI – Lo scorso 9 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4ª s.s. n. 3 il bando di concorso per l’ammissione di 81 allievi alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica per l’anno accademico 2018/2019; la data di scadenza è il 8 febbraio. Possono partecipare i cittadini italiani, anche se alle armi, di entrambi i sessi che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il giorno del compimento del ventiduesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e che abbiano conseguito o siano in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2017/2018 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado idoneo per l’iscrizione all’Università. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (https://concorsi.difesa.it), dovrà essere compilata e trasmessa esclusivamente on-line.

COME PARTECIPARE – Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Acca­demia Aeronautica – Ufficio Concorsi, Via San Gennaro Agnano 30, 80078 – Pozzuoli (NA), telefono 0817355474, 0817355585 – fax 0817355083, consultando il sito internet www.aeronautica.difesa.it alle pagine dedicate all’Accademia Aeronautica o tramite mail scrivendo alla casella di posta elettronica [email protected]