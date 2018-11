BACOLI – Il Comune di Bacoli verso il Centenario: era il 1919 quando il commissario prefettizio Giuseppe Ruggeri si insediò alla guida della città flegrea. Da qui l’iniziativa messa in campo poche ore fa dal commissario straordinario, Francesco Tarricone, che ha trasmesso all’assessorato allo Sviluppo e Promozione del Turismo della Regione Campania, un progetto per le celebrazioni del Centenario. In calendario una serie di manifestazioni artistiche, culturali e storiche.

CASSE IN ROSSO – «In considerazione delle notevoli difficoltà economiche causate dal dissesto finanziario, si è chiesto all’assessorato di patrocinare il Centenario anche attraverso un finanziamento, quale momento di rilancio e sviluppo del territorio – si legge nella nota trasmessa dal Comune di via Lungolago – . Con il presente avviso si intende anche coinvolgere altre associazioni o enti o singoli cittadini, che fino ad ora non hanno partecipato all’elaborazione del programma, invitandoli a presentare ipotesi di idee, progetti e/o eventi da realizzarsi in occasione delle celebrazioni».