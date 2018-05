NAPOLI – Trafficante di droga latitante da 2 anni scovato dai Carabinieri. Era a Napoli, si nascondeva in un anonimo appartamento con la famiglia. I Carabinieri del nucleo Investigativo di Torre Annunziata insieme a colleghi del 7° nucleo Elicotteri di Pontecagnano e del 10° Reggimento “Campania” hanno localizzato e catturato a Barra Antonio Ruggiero, detto “ferro filato”, un 34enne di Boscoreale già noto alle Forze dell’ordine. Destinatario di un Ordine di Carcerazione della Procura Generale di Napoli, dovrà scontare 12 anni e 4 mesi di reclusione per associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti aggravata da finalità mafiose. Era evaso dai domiciliari il 13 maggio 2016 e si era reso da allora irreperibile. È stato catturato dopo indagini eseguite anche con attività tecniche, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e condotte dalla sezione “Catturandi” del nucleo Investigativo di Torre Annunziata.

LA CATTURA – Il blitz per la cattura è scattato all’alba, quando i militari hanno individuato l’appartamento ove abitava con la compagna e la figlia piccola. Nel tentativo di sottrarsi alla cattura ha scavalcato il muro di recinzione della casa e si è nascosto sotto un furgone in sosta sulla strada adiacente, dove è stato scorto e arrestato dai militari. All’interno della casa è stata trovata una patente falsa. È ritenuto appartenente al clan camorristico dei “Gallo-Limelli-Vangone” e persona di fiducia di Giuseppe Gallo, detto “Peppe o’ pazzo”, per cui aveva importato ingenti quantitativi di stupefacente dalla Spagna, droga poi immessa sul mercato napoletano. L’arrestato è stato nel carcere di Secondigliano.