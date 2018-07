CAMPI FLEGREI – I testimoni di Geova sono convinti che tutti, compresi coloro che non professano la loro fede, trarranno beneficio dal messaggio positivo e dai suggerimenti pratici che saranno messi in risalto al congresso del 2018 “Sii coraggioso!”, che si terrà per tre giorni dal 27 al 29 luglio 2018 presso la Sala delle Assemblee dei Testimoni di Geova sita nel comune di Forchia, nel beneventano. Si calcola che circa 5000 persone raggiungeranno la struttura che ospiterà il congresso, per assistere al programma che avrà inizio ogni giorno alle 9.20 e proseguirà anche nel pomeriggio e sarà suddiviso in 54 parti che includeranno discorsi, interviste, brevi video, un dramma audio e un film. Tre settimane prima del congresso, i testimoni di Geova faranno uno sforzo speciale per estendere personalmente a tutti gli abitanti di buona parte della città di Napoli a diversi comuni dell’area Flegrea, l’invito ad assistere al congresso insieme a loro.

I MOMENTI – Discorsi e interviste: si scopriranno alcuni modi pratici per affrontare con coraggio problemi attuali e futuri; Contenuti multimediali: verrà messo in risalto cosa si può imparare sul coraggio da esempi di persone e animali; Film: domenica pomeriggio vedrai perché Giona ebbe paura di svolgere l’incarico che gli era stato affidato e fuggì. Si intitola: “Giona. Una storia sul coraggio e la misericordia”; Discorso pubblico: Perché Gesù disse a un padre distrutto dal dolore: “Non aver paura”? (Marco 5:36). Si ascolterà la risposta domenica mattina nel discorso basato sulla Bibbia dal tema “La speranza della risurrezione ci dà coraggio”. L’ingresso a ogni evento è gratuito e non si in fanno collette.