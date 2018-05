NAPOLI – Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Arenella hanno denunciato in stato di libertà B.S, 48enne, per il reato di ricettazione. I poliziotti a seguito di attività investigativa fatta sul territorio, sono riusciti a ritrovare moltissimi cerchi per pneumatici in lega leggera di svariate marche, anche prestigiose, tra cui Jeep Renegade, Kya Sportage, Fiat 500 Toyota e altre marche, in via Umbria, nei pressi di un centro assistenza gomme. I cerchi erano occultati sotto numerosissimi pneumatici accatastati in modo confuso per un’altezza di alcuni metri. I titolare del centro assistenza alla richiesta degli agenti non è riuscito a fornire una valida giustificazione circa la provenienza lecita dei cerchi. L’attività è stata posta in essere a seguito dei numerosi furti di cerchi in lega leggera, quindi di elevato valore economico, che si sono avuti negli ultimi periodi.