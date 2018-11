RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Tramite il vostro giornale vorrei denunciare lo stato di abbandono di via Alfonso Artiaco, strada dissestata e rettilineo che favorisce lo scorrimento veloce causa di morte di animali. Vorrei chiedere che si facesse un pò di prevenzione e cioè installare telecamere e dossi come è stato fatto in alcune strade di Pozzuoli (Assunta D.O.)