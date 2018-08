RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile direttore, sono una vostra lettrice e voglio raccontavi cosa è accaduto pochi minuti fa al Fusaro…mi trovavo a fare il bagno nello specchio d’acqua antistante uno stabilimento balneare privato con mia figlia quando ho visto un animale grande in acqua. Aveva una coda lunga e in un primo momento abbiamo pensato a un riccio. Invece era un enorme topo, e non era il solo. Ce ne stavano tanti. Fortunatamente non siamo state attaccate anche se si è avvicinato a noi. Siamo state “salvate” dalle onde che lo hanno trascinato a riva. Ma abbiamo avuto paura, poteva morderci e chissà cosa sarebbe successo. Invito tutte le persone che fanno il bagno nel mare di Fusaro e Licola a stare attente perchè stiamo pieni di topi. (Sabrina Agati)