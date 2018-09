RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Via Vicinale Recapito, a Licola, è una situazione segnalata già tante volte ed è stato richiesto di installare telecamere in modo da beccare questi incivili. Ma niente, Licola continua ad essere abbandonata dal comune di Giugliano. Questo è lo schifo. Qui ci sono tante zone sia di Licola, Lago Patria e Varcaturo nelle stesse condizioni. (Stefania C.)

