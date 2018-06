RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Via Raimondo Annecchino è chiusa per lavori e noi commercianti ogni giorno perdiamo soldi dalle nostre casse. Io mi chiamo Salvatore Ioffredo, sono il titolare del “Bar Ioffredo”, e parlo a nome anche delle altre attività commerciali che in questi dodici giorni subiscono le maggiori ripercussioni. Tutti noi siamo in difficoltà per la chiusura della strada e vogliamo far sapere ai nostri clienti che anche se il tratto è interessato dai lavori e gli accessi sono chiusi, noi restiamo aperti.