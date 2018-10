POZZUOLI – Chi vi scrive è Paolo Palmiero, della onlus “associazione san Martino “. Da circa dieci giorni la strada si trova in queste condizioni e, tramite il comando della polizia municipale di Pozzuoli, ho aperto una segnalazione per il pericolo, trattandosi anche di un posto in corrispondenza di un istituto scolastico ma a tutt’oggi nulla si è mosso. Preciso che da quando sono stati realizzati questi spartitraffico gli incidenti sono quasi quotidiani. Si poteva optare, al fine far rallentare, dossi lunghi come sono stati posizionati a Monterusciello.

1 di 4