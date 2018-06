RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Signor sindaco, finché viviamo in fabbricati fatiscenti e umidi in cui il comune non ha intenzione di intervenire, sono inutili tutti i consigli. Sono mesi che da Monterusciello (lotto 2, fabbricato V) chiediamo un appuntamento con lei e segnaliamo gli infiniti problemi, ma non ci sono mai risposte esaustive. A Toiano la deblattizzazione è stata effettuata non solo nelle strade principali ma anche sotto i singoli fabbricati, nei nostri parchi invece no, come mai? La nostra zona è sempre la più trascurata! Cosa dobbiamo fare per ricevere un pò di attenzione da parte sua? (Celeste R.)