RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile Direttore, approfitto della sua disponibilità per segnalarle la situazione di incuria in cui si trova la Traversa Strettola del Porto, una parallela di Via Cosenza, in pieno centro storico. Non saprei dirle se l’accumulo di rifiuti sia imputabile all’inciviltà di qualche cittadino/esercente oppure a una disfunzione nella raccolta da parte della ditta, posso dirle però che alcuni di quei rifiuti sono lì da giorni. Se vogliamo puntare sul turismo, non è questo il biglietto da visita giusto. Mi auguro che chi di dovere faccia i necessari controlli e provveda alla rimozione. Distinti Saluti (Luigi G.)

1 di 3