RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Chiedo ancora una volta la vostra ospitalità per un messaggio da far pervenire al Comandante dei Vigili Urbani e al sindaco Figliolia. Non è possibile che i residenti della Traversa Pisano debbano continuare ad essere penalizzati per il mancato rispetto della segnaletica in uscita dalla Via Luciano. Considerato che mai un vigile urbano, presente per puro caso se non il 1-2 novembre di ogni anno, abbia sanzionato o quanto meno ordinato all’autista che se ne frega dell’obbligo di andare verso la rotonda per accedere in Via Alfonso Artiaco, o si interviene con il presidio a tempo della polizia urbana oppure il segnale continuerà ad essere considerato come un optional. Certo che noi puteolani non siamo degli ottimi utenti della strada però è pur vero che non si può litigare tutti i giorni perchè tra macchine in sosta sul marciapiedi e persone che non rispettano le regole, noi della Traversa Pisano continueremo ad essere mortificati dai soliti furbi. Ringrazio la Redazione per ospitalità. (Bruno Marino)