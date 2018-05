RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Ma dalla rotatoria di via Fascione (ingresso tangenziale) fino all’incrocio con piazza Capomazza (chiesa dell’Annunziata) il rifacimento del manto stradale quando si rifà? Questo tratto di strada, da che sono viva, è sempre stato dissestato. Dopo gli ultimi lavori con l’inserimento di nuovi marciapiedi, sembrava che fosse arrivato il tempo che la via in questione venisse finalmente messa a nuovo, ma ahimè i lavori sono rimasti allo stato di incompletezza da ormai diversi anni, tra un intervento e l’altro per ripristino di nuovi impianti fognari o di quant’altro non so, si continua a rimanere con una strada perennemente dissestata. Al contrario, nel tratto tra la rotonda (ingresso tangenziale) e Montagna Spaccata, incrocio con strada per Pianura, il ripristino manto stradale avviene tutti gli anni e forse più di una volta l’anno! Come mai?!?!?

Anna C.