RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Questa è la situazione attuale in via Antonio de Curtis 23, con palazzi decadenti ed intonaco e asfalto che si sono staccati durante il maltempo di lunedì scorso. Quando è caduta la vetrata giù per fortuna non c’era nessuno. Adesso per motivi di sicurezza adesso i vigili del fuoco hanno preso la decisione di buttare giù il restante della vetrata rotta all’interno di una palazzina popolare perché non era sicura. (Saverio E.)