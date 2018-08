RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Vi scrivo perchè sono esasperato dai continui furti che avvengono nel parcheggio della Sofer dove i ladri agiscono indisturbati e fanno razzie quasi tutti i giorni. A me personalmente mi hanno rotto la serratura e rubato lo stereo, ad altri è andata anche peggio con finestrini rotti ecc…Ed ieri, ironia della sorte, una pattuglia della polizia ci ha scambiati per i malviventi che rubano in questo parcheggio puntandoci la pistola contro senza sentire nemmeno ragioni che parcheggiamo lì tutti i giorni perchè lavoriamo nei ristoranti del centro ed è impossibile parcheggiare altrove, o per i grattini o perchè piu di 2 ore non si può sostare. Anche noi siamo stati vittime di furti, erano talmente convinti che hanno chiamato rinforzi. Solo dopo gli venuto in mente di controllarci i documenti e di capire chi veramente siamo. Vi chiedo di richiamare l’attenzione del sindaco e del comune che non pendi sono ad incassare soldi con le multe che i vigili fanno nel centro ma anche alla sicurezza dei cittadini! (Pasquale A.)