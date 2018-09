RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Abito nei pressi dell’isola ecologica a Monteruscello in via Umberto Saba e volevo far presente della situazione che viviamo. ora che sono iniziate le scuole è un vero e proprio caos fra le macchine che si fermano per far scendere i ragazzi che vanno al liceo e quelle che si fermano per buttare l’immondizia. Non ne possiamo più, si inizia al mattino alle cinque con il rumore dei camion della de Vizia per non parlare delle persone che ci mettono anche il loro urlando e scherzando, senza pensare che magari a quell’ora la gente dorme ancora. Poi si continua intorno alle otto di mattina con i ragazzi della scuola e ancora tra le 13:00 e le 14:00, dipende dall’orario di uscita. Insomma non ne possiamo più! (Tina P.)