RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Volevo segnalare, e non so se voi potete intervenire, in qualche modo che in via Fascione i lavori temporanei non sono segnalati a modo. Dalla rotonda imboccando la strada per poi prendere la tangenziale non vi è alcun simbolo chiaro che quella strada è a doppio senso. Per l’ennesima volta l’altro giorno mi sono trovata ad assistere al solito possibile incidente frontale. Come segnalare la cosa prima che ci scappi il morto? (Paola M.)