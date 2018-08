RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile direttore, da qualche sera notiamo che tra via Napoli e Corso Umberto I diversi lampioni dell’illuminazione pubblica sono spenti. Anche ieri sera la scena era la stessa con diversi tratti della zona senza illuminazione. Ci auguriamo che dopo questa segnalazione al suo giornale qualcuno dal comune di Pozzuoli intervenga per porre fine a questo disservizio. (Paolo C.)