RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile direttore, dopo la paura del 16 agosto vorrei sapere perché non sono venuti a pulire il canale. Mi chiedo: qua ci fanno o ci sono??! Mio padre e mio zio hanno rischiato la vita per cercare di pulire il canale, ora c’è mia sorella sulla sedia a rotelle che ha paura di restare a casa perché ha paura del canale, mia mamma che è al 50% cieca, io voglio capire come si deve fare per far pulire questo maledetto canale! Non è possibile che ogni volta che piove dobbiamo stare con l’ansia e la paura di venire sommersi da acqua e fango.