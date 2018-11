RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Salve direttore Gennaro..sono un cittadino come tutti che paga la spazzatura, e questo è il risultato di tutti i giorni. Non solo non si prendono la spazzatura, ma la rimangono anche al centro del cortile. Il fenomeno si ripete tutti i giorni a Licola mare, in Via Dentice numero 8. Siamo stufi, ci recheremo al comune di Pozzuoli per far vedere questo scempio. (Salvatore)