RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Sono un assiduo frequentatore della pista di Monteruscello, e scrivo per segnalare l’ennesimo scempio perpetrato presso la struttura. Nella pista c’è una altalena che “dovrebbe” essere utilizzata da bimbi piccoli e invece la adoperano tutti, dai piccoli ai grandi e per cui si è rotta, inclinandosi su un lato, e chi la usa la strattona a destra e a manca per cui credo sia questione che si sfasci del tutto, anche con possibili conseguenze pericolose per i più piccoli. La pista dovrebbe essere un vanto per il quartiere, visto che è frequentata da molte persone, residenti e non, ma viene abbandonata a se stessa: non c’è un cestino per l’immondizia, la fontana quando viene aperta spara acqua a 300 kmh !! non c’è nessuna vigilanza che impedisce ai “muccusielli” di entrare con motoveicoli, dando il via a scorribande e gare di velocità. Da cittadino chiedo più giustizia e severità sui controlli e chi sbaglia deve pagare, adulti e non. (Antonio M.)