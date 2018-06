RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile redazione, volevo segnalare la situazione di degrado che si vive nel Rione Toiano. Mia madre abita da circa un anno in via Caio Vestorio, qui è tranquillo ma siamo un pò abbandonati. In poche parole a due passi da noi puliscono l’erba ogni mese invece qui una volta l’anno e c’è anche una scuola De Filippo elementare. Vi invio queste foto con la speranza che si smuova qualcosa. Siamo anche andati al comune ma fanno da scaricabarile. (Luigi)

