RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile redazione, chi vi scrive è una residente di via Trepiccioni. Stamattina salendo la strada sono rimasta disgustata nel vedere cosa hanno lasciato a terra gli operatori della De Vizia che all’alba vengono a raccogliere i rifiuti. Un vero schifo, roba da porcile. Questa spazzatura che puzza è li da due giorni dopo che venerdì hanno raccolto la differenziata. Un autentico pugno nella stomaco per noi cittadini che paghiamo fior di soldi per la spazzatura e per il comune che da anni paga milioni di euro a questa azienda. (Maria L.)