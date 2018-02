RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Per tutelare e difendere il nostro territorio, il nostro ambiente ed il nostro mare, in difesa del Golfo di Pozzuoli, Vi segnalo l’orrore di colata di cemento che ho visto, passeggiando giorni fa lungo il mare, nella zona della stazione cumana di Arco Felice. Lo scempio, è vicinissimo al mare, ed è in via di costruzione velocemente, deturpando il panorama e l’ ambiente. Bisogna immediatamente bloccare i lavori forse anche abusivi ed illegali!! Confido nel vostro aiuto e nella vostra solidarietà per il bene e la giustizia della nostra città e del nostro mondo. lottiamo, se necessario anche con una petizione! Grazie da una cittadina amante della natura. Daniela

LE FOTO