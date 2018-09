RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Caro Sindaco…faccia chiudere queste buche! Come cittadino residente in via Montenuovo Licola Patria, in merito ai lavori che stanno eseguendo per la pubblica illuminazione sulla suddetta via, mi sento in dovere di segnalare la superficialità con cui le buche vengono cementate, in particolare mi riferisco all’area in prossimità del numero civico 133, dove c’è un vuoto di circa 20 centimetri in meno rispetto alla pavimentazione stradale esistente. Ciò sta a significare che in questo periodo, con l’arrivo delle piogge, l’acqua che scende da Monteruscello (ed e’ tanta, glielo assicuro), si infiltrerà in queste cavità poste tra il calcestruzzo e il manto stradale e troverà la sua strada lasciando vuoti sotto di esso. Poi da qua a qualche anno ci domanderemo “come mai la strada se ne è scesa?”. Penso di aver fatto una normale considerazione da persona qualunque, cosa invece che dovrebbero fare gli addetti ai lavori ed operare con più buon senso. Ho allertato la ditta ed anche l’ente tecnico, ma ad oggi non hanno preso alcun provvedimento. Ci vuole tanto a capire il danno che stanno creando? Aspettiamo che piove? Cerchiamo di evitare domani di domandarci perchè la strada se ne è scesa. Non aggiungo altro, la saluto cordialmente. (Ciro Volpe)