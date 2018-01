RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Vorrei far sapere all’amministrazione comunale e sopratutto al sindaco che Monteruscello sta cadendo a pezzi. Mia madre paga i pigioni, acqua, spazzatura, ma per colpa di qualcuno che non paga, il comune non ha mai fatto un lavoro di manutenzione. E’ assurdo tutto questo! (Marco E.)