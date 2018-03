RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Giardinetti realizzati come continuo del lungomare Yalta. Come si può vedere la buca è di circa un metro di profondità e non è ne segnalata ne transennata, anzi, quasi non si vede. In quei giardinetti ci sono spessissimo bambini piccoli. Basta un attimo di disattenzione e potrebbe succedere una tragedia. Chiedo attraverso di voi di segnalare la cosa alle autorità competenti.

LE FOTO