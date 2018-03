RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Anche questa mattina ci siamo svegliati con la sorpresa di avere i deflettori di 4 auto rotte con addirittura la serratura divelta della mia macchina, procurando notevoli danni anche alla porta guidatore. Appena il mese scorso ho speso ben 850 euro sempre per lo stesso motivo sempre per la mia auto! Noi condomini di Via Napoli siamo esasperati! Ho scritto anche al sindaco Figliolia pregandolo, a nome di tutti i residenti, di mettere delle videocamere di sorveglianza perchè non ne possiamo più! Vi prego di sensibilizzare, a mezzo vostra autorevole testata, il comune di Pozzuoli affinchè ci aiuti a marginare questo problema!

Elvira D.V.