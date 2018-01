POZZUOLI – Un nome che di certo non è passato inosservato quello impresso sulla sua cartella clinica, facendo più volte sgranare gli occhi a medici ed infermieri. E’ quello di Hugo Hernan Maradona, fratello minore di Diego Armando, ricoverato ed operato nei giorni scorsi all’ospedale Santa Maria delle Grazie. Il 49enne, ex giocatore dell’Ascoli negli anni ’80 e allenatore del Boys Quarto, ha voluto ringraziare chi si è preso cura di lui nel nosocomio puteolano.

L’AZIENDA SANITARIA – Così una nota dell’Asl Napoli 2 Nord: «I ringraziamenti fanno sempre piacere, ma quando arrivano da chi porta un cognome così famoso quel “grazie” diventa notizia. A lui (come a tutti i nostri pazienti) vanno i migliori auguri di tornare presto in piena forma». Hugo Maradona ha lasciato un messaggio commosso ed i medici che si sono occupati delle sue condizioni, in particolare il dottore Giovanni Darretta e la direzione dell’azienda sanitaria, “autori” – secondo l’ex calciatore – di un caso di “buona sanità”.