POZZUOLI – «Dolcetto o scherzetto?». Nella giornata di ieri tanti bambini puteolani, in occasione di Halloween, si sono travestiti e sono andati di porta in porta a chiedere dolciumi e caramelle, minacciando di fare uno scherzetto in caso di mancata risposta. A festeggiare con i piccoli in maschera pure gli agenti del commissariato di Pozzuoli. Una volante si è fermata in piazza della Repubblica e ha distribuito caramelle ai bambini. La scena è stata immortalata con i telefonini dai genitori e dai numerosi passanti che hanno ringraziato e fatto i complimenti ai due agenti.

HALLOWEEN – La festa di Halloween e le sue usanze si sono costruiti nel corso dei secoli mediante leggende e tradizioni. In America Halloween è la festa in cui vengono vendute le maggiori quantità di dolciumi. Talvolta le vendite sono superiori anche al periodo di Natale. In Europa si tratta di una festività meno sentita ma che negli ultimi anni ha visto crescere la sua popolarità. Ieri la dimostrazione nel centro storico di Pozzuoli.