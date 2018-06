POZZUOLI – “Giustizia di prossimità – Campi Flegrei e la rilevanza degli uffici giudiziari periferici nell’attuale geografia giudiziaria”. E’ il tema del convegno in programma per domani, venerdì 22 giugno alle ore 16, presso il “Villaggio del Fanciullo” in via Campi Flegrei, a Pozzuoli. L’evento è organizzato dal sindacato forense puteolano con il patrocinio dell’ordine degli avvocati di Napoli e del comune di Pozzuoli.

GLI INTERVENTI – Introduce: Prof. Nicola Rascio – Prof. Ordinario di Procedura Civile Federico II Napoli; Saluti: Dr. Giuseppe De Carolis di Prossedi – Presidente della Corte d’Appello di Napoli; Dr. Ettore Ferrara – Presidente del Tribunale di Napoli; Interventi: Avv. Maurizio Bianco – Presidente del Consiglio dell’ordine avvocati di Napoli; Avv. Vincenzo Castro – Giudice di Pace, componente consiglio giudiziario sezione autonoma; Avv. Franco Capasso – Pres. Associazione Fract Major; Conclude: Prof. Fernando Bocchini – Prof. Ordinario di Diritto Privato Federico II Napoli; Modera: Avv. Maria Cristallino – Segretario Sindacato Forense Puteolano.