POZZUOLI – Il Co.As., in occasione della “giornata della donna”, alle ore 16.30, deporrà, con il Maestro Antonio Isabettini, una mimosa sulla lapide di Corso della Repubblica (angolo uffici comunali) che le donne di Pozzuoli dedicarono nel 1948 alle vittime della guerra, impegnandosi a difendere la pace. A seguire, nella Villetta del Carmine, presso il Bar Primavera, ci sarà un “Brindisi alla Vita” e tutti insieme, donne ed uomini, rinnoveranno l’impegno per la tutela dell’ambiente e della salute, nonchè per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-culturale, per determinare occasioni di sviluppo e di occupazione, per costruire la speranza ed un futuro migliori alle nuove generazioni.