VILLARICCA – Fuggono all’Alt perché trasportano droga nel furgone: inseguiti e arrestati dai carabinieri. Durante un servizio di controllo del territorio i carabinieri di Villaricca hanno intimato l’Alt a 2 soggetti che viaggiavano a bordo di un furgone con targa svizzera, ma Saverio Palma, 45enne e Vittorio De Stasio, 43enne, entrambi di Villaricca e già noti alle forze dell’ordine, non hanno rispettato l’invito a fermarsi accelerando e dandosi alla fuga.

dopo averli inseguiti e bloccati i militari hanno perquisito il furgone sequestrando 25 grammi di cocaina e 980 grammi di marijuana divisi in 2 buste nascoste all’interno delle portiere anteriori. La successiva perquisizione nella loro casa ha permesso di rinvenire altre 21 dosi di cocaina e 200 in banconote di vario taglio. I due sono stati tratti in arresto per detenzione di droga a fini di spaccio e tradotti ai domiciliari.