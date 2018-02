POZZUOLI – In considerazione della permanenza di temperature anomale, per le quali sono rese possibili gelate notturne e formazioni di lastre di ghiaccio sulle strade cittadine, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha disposto anche per la giornata di domani, martedì 27 febbraio 2018, la chiusura delle scuole della città di ogni ordine e grado.

L’amministrazione raccomanda inoltre agli automobilisti di prestare la massima attenzione per strada per la possibile presenza di ghiaccio sul manto stradale, specie di notte e nelle prime ore del giorno. E’ sempre attivo infine il camper del Comune per offrire assistenza ai senza tetto, con la distribuzione di coperte e latte caldo. Per eventuali segnalazioni si può contattare direttamente il seguente numero della Croce Rossa Italiana: 3703343602.