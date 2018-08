POZZUOLI – Un topo morto sul muretto tra le sterpaglie accanto al campo da gioco e le giostrine per bambini. E’ la triste foto che arriva dal Lungomare “Sandro Pertini” di via Napoli. La “scoperta” è stata fatta da alcune mamme, che per prime hanno notato il grosso ratto morto. Ma a destare preoccupazione sono le condizioni in cui versa la passeggiata del lungomare di via Napoli, quotidianamente preso d’assalto da migliaia di persone e luogo di incontro per coppie e famiglie che godono della bella vista sul mare «Abbiamo segnalato la cosa anche al comune di Pozzuoli. Ci rivolgiamo al giornale con la speranza che facciano quanto prima una derattizzazione» afferma Anna, tra le prime a “scoprire” il topo morto.