POZZUOLI – Monitoraggio e controllo degli alberi sul territorio di Licola. In via delle Colmate procedono gli interventi di potatura delle piante ai fini di garantire la pubblica e privata incolumità. Molti residenti, inoltre, si sono lamentati in passato perché i tombini e le caditoie, presenti lungo l’arteria, sarebbero stati ostruiti dagli aghi di pino. L’operazione di potatura è partita al termine della fase di monitoraggio e controllo della stabilità delle alberature afferenti il patrimonio comunale.

