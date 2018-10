POZZUOLI – Al cattivo funzionamento dei semafori all’incrocio nei pressi del mercatino di Monterusciello ora si è aggiunto anche il vento, che li ha girati rendendoli poco visibili. Ed è così che questa mattina molti automobilisti sono andati in confusione non riuscendo a vedere i colori dal display luminoso. In particolare, i disagi sono per chi scende da via Svevo in direzione via Viviani e via Nicolardi.