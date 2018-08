POZZUOLI – Forse era convinto di avere un’auto cabriolet o un motorino anziché un camion della spazzatura l’uomo che questa mattina ha bloccato il traffico in via Campi Flegrei ad Arco Felice. Con nonchalance ha fermato il grosso mezzo lungo la strada ed è andato a prendere il caffè al bar noncurante delle proteste degli automobilisti increduli. Dopo il caffè è uscito dal locale e con tranquillità è risalito sul camion dei rifiuti ed è andato via.