POZZUOLI – Non è uno scherzo ma sembra amara verità. A Pozzuoli le indicazioni stradali vengono date attraverso con fogli incollati sui cartoni. E’ quanto immortalato in una foto da Luigi Borrone che ha postato su Facebook la stravagante iniziativa. Le indicazioni sono state posizionate lungo il marciapiede della villetta comunale. Con data primo agosto, il foglio recita “Strada C.so Garibaldi chiusa al traffico dalle ore 13 alle ore 17. Ordinanza Reg. Gen. 106 del 26/07/2018 percorso Matteotti (Lungomare) apertura al traffico veicolare via G. De Fraia”. Una “trovata” che in queste ore sta suscitando grande ironia e incredulità sui social.