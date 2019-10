POZZUOLI – Sono centinaia le persone che hanno deciso di dare l’ultimo saluto a Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i poliziotti uccisi a Trieste. E’ proprio nel capoluogo della regione Friuli Venezia Giulia che è stata allestita la camera ardente. Da stamattina è iniziato incessante il pellegrinaggio di parenti, amici, colleghi, persone di ogni età. Tantissimi anche i giovani. Fiori, cartelloni, fotografie e tricolore affollano la camera ardente e rendono omaggio ai due agenti di polizia morti in Questura nel corso di una sparatoria. Gli aggressori si chiamano Alejandro Augusto Stephan Meran, di 29 anni e Carlysle Stephan Meran di 32. A sparare è stato il più giovane. Secondo una nota della stessa Questura “i due fratelli erano stati accompagnati in Questura da personale delle Volanti dopo un’attività di ricerca del responsabile della rapina di uno scooter, avvenuta nelle prime ore del mattino. Per motivi in fase di accertamento – si legge nella nota – uno dei due ha distolto l’attenzione degli agenti e ha esploso a bruciapelo più colpi verso di loro. Entrambi hanno tentato di fuggire dalla Questura, ma sono stati fermati“.

