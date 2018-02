CASORIA – Approccio di carattere per la Puteolana che passa anche in vantaggio con il gol di Guadagnuolo al 30′ su schema da calcio piazzato. Poi la rimonta del Casoria che sfrutta le evidenti indecisioni arbitrali e pur non giocando una buona gara, riesce con 3 gol su palla da fermo a ribaltare la situazione: prima con Simonetti su rigore al 37′, poi con Gioielli su punizione al 44′ ed infine con Ascione al 90′ che sfrutta la punizione di Foti.