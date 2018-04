POZZUOLI– Nel girone B di Promozione, il Rione Terra fa suo il match, valido per la 28esima giornata, con l’Oratorio Don Guanella Scampia. Dopo lo 0-0 della prima frazione, succede tutto nella ripresa. I puteolani vincono 2-0 grazie alle reti prima di capitan Tafuto, su calcio piazzato, e nel finale di Lanuto. Altri 3 punti per la squadra allenata da mister De Girolamo parsa in netta crescita in questo finale di campionato.