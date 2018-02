POZZUOLI– Non vede la luce in fondo al tunnel il Rione Terra sconfitto dalla capolista, nonché dominatrice del girone B di Promozione, Afro Napoli United. Che fosse stata una partita proibitiva per i puteolani si sapeva, considerata la forza dell’avversario, ma al “Conte” alla formazione afronapoletana basta un tempo per chiudere la pratica: 0-4 il risultato al 45′ poi divenuto definitivo al triplice fischio.