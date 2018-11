POZZUOLI – Fiocco rosa in casa Guerriero-Giacobbe: è nata Raffaela, secondogenita di papà Paolo e mamma Stefania. La piccola è nata alle ore 20 di giovedì 29 novembre nella “Clinica Internazionale” in via Tasso a Napoli. Agli emozionatissimi genitori e alla sorellina Patty vanno gli auguri della redazione di Cronaca Flegrea e degli amici di sempre Giuseppe, Francesco, Clemente, Alessandro e Giacomo, emozionati e felici!