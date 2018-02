POZZUOLI – Questa mattina si è svolta la conferenza stampa presso lo stand della Regione Campania del presidente di Federalberghi Campi Flegrei, dottor Roberto Laringe e dell’assessore al Turismo del Comune di Pozzuoli, dottoressa Maria Teresa Moccia Di Fraia. Presente alla conferenza anche il dottor Giulierini, neo direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Il comune di Pozzuoli ha presentato il volume “Pozzuoli Ardente” con l’assessore Moccia Di Fraia che si è soffermata sui nuovi progetti di sviluppo in cantiere, in particolar modo quello inerente la collaborazione con Federalberghi per una nuova mobilità eco-sostenibile e alternativa. LE INIZIATIVE – «Sono molteplici le iniziative che la nostra associazione alberghiera sta sviluppando – ha spiegato il dottor Roberto Laringe -. Attraverso, ad esempio, alcune sinergie con start-up locali per l’innovazione tecnologica, quindi, virtual reality point, mobilità alternativa, sviluppo di app tecnologiche per il territorio. Insomma più servizi al turista che sceglie i Campi Flegrei, in sinergia tra tutte le nostre strutture ricettive. Auspichiamo per questo motivo che ci sia una sinergia tra i comuni dell’area flegrea, la Soprintendenza Archeologica e Federalberghi per iniziative che portino a migliorare la mobilità nei Campi Flegrei». Il dottor Giulierini, neo direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, ha evidenziato che i musei e i siti archeologici presenti nell’area flegrea non devono essere avulsi dal contesto ma al contrario entrare a far parte del tessuto urbano, della vita quotidiana della cittadinanza ed essere vissuti. I musei, quindi, dovranno “aprirsi ai territori” attraverso delle iniziative che già da qualche anno effettua presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Infine, la Regione Campania ha affermato che coadiuverà i comuni per avviare la pratica e riconoscere i Campi Flegrei come patrimonio dell’Unesco.