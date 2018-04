POZZUOLI – Si terrà Venerdì, 13 aprile 2018 alle 16:30, presso la Sala dell’ex Consiglio Comunale di Palazzo Migliaresi, Rione Terra – Pozzuoli (Na), il Convegno giornalistico: “Il ruolo dell’informazione e della stampa prima e dopo lo svilupparsi degli eventi sismici”(Dallo sgombero del Rione terra fino al recente caso di Ischia) , organizzato dai “Giornalisti Flegrei”, in collaborazione con le Associazioni locali allo scopo di catalizzare l’attenzione della stampa sulle problematiche della comunicazione durante gli eventi tellurici, in particolar modo nel comprensorio flegreo, area particolarmente sismica. Due saranno i principali argomenti trattati durante il Convegno, dopo il saluto del Sindaco Figliolia e del Presidente dell’Associazione della Stampa Campana “Giornalisti flegrei” Claudio Ciotola: “Il ricordo del Bradisismo e lo sgombero del Rione Terra”, a cura di Claudio Correale (Presidente dell’Associazione Lux in Fabula) e della Giornalista Eleonora Puntillo e “L’evento sismico di Ischia e le problematiche relative alla gestione di allerta nell’area flegrea” che sarà discusso dal Prof. Giuseppe Luongo, dal Prof. Ciro Biondi, dal Dr. Pietro Greco (Giornalista scientifico), dal Sindaco di Pozzuoli Dr. Vincenzo Figliolia, dal Sindaco di Bacoli Dr. Giovanni Picone e dal Sindaco di Monte di Procida Dr. Giuseppe Pugliese.

CENTRO STUDI – Ci sarà spazio, inoltre, per la presentazione , a cura del Segretario dell’Associazione della Stampa Campana “Giornalisti Flegrei”, Rosario Scavetta, del Centro Studi sul Giornalismo dedicato al Giornalista Franco Mancusi, per decenni attento osservatore del territorio flegreo. I lavori saranno moderati dall’Avv. Maria Grazia Siciliano, Presidente dell’Associazione Liberass. Aderiscono all’iniziativa anche le Associazioni Lux in Fabula, Osservatorio Flegreo, Dialogos, New Media Ass. Editoriale e il Consorzio Valore Cultura. L’iniziativa gode del Patrocinio della Regione Campania e dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.