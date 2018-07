POZZUOLI – A partire da stasera e fino al 10 agosto 2018 angoli, strade, dimore, palazzi e cortili storici di Pozzuoli saranno animati da rappresentazioni teatrali, momenti musicali e performance di danza. L’iniziativa, denominata “I Cortili dell’Arte”, appuntamenti flegrei d’arte in movimento, era stata annunciata nel corso della presentazione del programma di eventi per l’Estate Puteolana.

GLI SPETTACOLI – Promossa dall’assessorato alla Cultura, la rassegna, oltre che allietare le serate in città di cittadini e visitatori, si propone di esaltare la bellezza architettonica e storica di palazzi e cortili puteolani secondo un formato già sperimentato in altre città. Si parte con “Parole in Luce”, spettacolo teatrale a cura dell’Associazione Culturale “I 10 Mondi” di Nando Paone e Cetty Sommella, che avrà luogo questa sera alle ore 21 nella residenza storica Villa Avellino in via Carlo Rosini. Poco prima, sempre nello storico palazzo puteolano, sarà inaugurata la mostra del pittore Vincenzo Aulitto che resterà aperta fino al 10 agosto. Domenica 29 luglio, alle ore 20, l’attenzione si sposterà su Passaggio Toledo, dove ci sarà la rappresentazione teatrale “Totò Crooner”. Un Otello principe di Bisanzio” di e con Carmine Borrino. La direzione artistica della rassegna è affidata ad Art Garage. La partecipazione agli eventi è gratuita ma occorrerà prenotarsi inviando una mail all’indirizzo [email protected] specificando nell’oggetto il nome dello spettacolo al quale si intende assistere e aspettando una risposta di conferma. Di seguito il programma completo degli eventi.

IL CALENDARIO

TEATRO E PROIEZIONI

* 28/07 “Parole di Luce ” con Marco Sgamato a cura dell’ Ass. I 10 Mondi RESIDENZA STORICA VILLA AVELLINO

* 29/07 “Totò Crooner – Un Otello principe di Bisanzio ” di e con Carmine Borrino RESIDENZA STORICA VILLA AVELLINO

* 30/07 “Musica umoristica napoletana” di Amedeo Colella e Dario Carandente PASSAGGIO TOLEDO

* 08/08 ” Luparella ” con Enzo Moscato RESIDENZA STORICA VILLA AVELLINO

* 10/08 ” O Pennon ” e Letture sul tema a cura di ENART – PASSAGGIO TOLEDO

MUSICA

* 31/07 ” Tributo al Violoncello ” del due Cello To Cello con Raffaele Sorrentino e Francesco Scalzo CORTILE VILLA CARDITO

* 02/08 ” Crossing My Mind ” – Pasquale Aprile & Band RESIDENZA STORICA VILLA AVELLINO

* 04/08 ” Mi fermo a guardare la Luna ” , concerto di Alan Wurzburger CORTILE DEL VESCOVATO DEL RIONE TERRA

DANZA

* 03/08 ” Silence of Music of Life ” coreografie Emma Cianchi interazioni elettroniche Dario Casillo TERRAZZA CHIESA DELLA PURIFICAZIONE

* 01/08 ” SpaccaNapoli ” coreografie Marcella Martusciello, regia Manuela Barbato ARENA URBANA c/o TERME DI NETTUNO

* 07/08 ” Glitch Project ” di e con Francesco Capuano e Nicola Picardi – c.ia Korper ARENA URBANA c/o TERME DI NETTUNO