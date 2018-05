CASORIA – Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di Giovanni Manzo, di 52 anni. Il provvedimento restrittivo, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, nasce da una serie di rapine, in particolar modo in istituti bancari, commesse dal 52enne sia a Napoli che nel settentrione. I poliziotti stamane hanno rintracciato il Manzo in un appartamento via Padre Ludovico da Casoria e condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale. Dovrà scontare la pena di 4 anni e 3 mesi di reclusione ed al pagamento di una multa di euro 3.600 euro.